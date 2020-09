Corona: Biker-Festival in USA wird zum Superspreader-Event

Mi, 09.09.2020, 17.14 Uhr

Der Inbegriff eines Superspreader-Events: 460.000 Motorradfahrer treffen sich Anfang August auf einem Biker-Treff in Sturgis. Das Event hat für eine erschreckende Zahl an Neuinfektionen in den USA gesorgt.