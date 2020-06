Will Ferrell und Rachel McAdams über "ESC: The Story of Fire Saga"

Fr, 26.06.2020, 16.32 Uhr

Will Ferrell und Rachel McAdams treten in der Netflix-Komödie "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" als isländische Band beim ESC an. Wir trafen das Duo zum Video-Interview und sprachen mit ihnen über ihre Träume.