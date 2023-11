Handgranate in Frankfurt: Polizei sucht mit Video nach Täter

Mi., 01.11.2023, 12.52 Uhr

Nach dem Fund einer Handgranate in einer belebten S- und U-Bahnstation am Dienstag in Frankfurter geht die Polizei davon aus, dass das Gerät funktionstüchtig war. Nun läuft die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter.