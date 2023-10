Zum 18. Geburtstag: Spanische Prinzessin legt Eid ab

Di., 31.10.2023, 15.00 Uhr

Die spanische Kronprinzessin Leonor hat an ihrem 18. Geburtstag den Verfassungseid abgelegt. Sie leistete den Schwur am Dienstag im Unterhaus des Parlaments in Madrid.