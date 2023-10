Gedenken an Matthew Perry vor «Friends»-Haus in New York

Di., 31.10.2023, 11.05 Uhr

Schauspieler Matthew Perry, bekannt für seine Rolle des «Chandler M. Bing», aus der Erfolgsserie «Friends», wurde am Samstag tot in seinem Haus aufgefunden.In Gedenken an ihn legten Fans Blumen nieder, vor dem «Friends»-Haus in New York.