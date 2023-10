Ermittlungen nach Gerüstunfall in Hamburg mit vier Toten

Di., 31.10.2023, 07.40 Uhr

Die Frage nach dem Warum rückt nun in den Vordergrund. Warum krachte ein Baugerüst in der Hamburger Hafencity in sich zusammen? Wie kam es zu dem Unglück mit mehreren Toten? Klar scheint: Es dürfte lange dauern, bis Gewissheit herrscht.