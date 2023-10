Bei Faeser-Besuch: Deutschland und Marokko vereinbaren Sicherheitskooperation

Mo., 30.10.2023, 21.10 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich in Marokko für mehr Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen sowie bei Migration und Abschiebungen stark gemacht. Laut Bundesinnenministerium leben in Deutschland 3660 Marokkaner, die ausreisepflichtig sind.