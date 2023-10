Hamburg: Gerüst stürzt in Bauschacht - Fünf Hafenarbeiter tot

Hamburg: Gerüst stürzt in Bauschacht - Fünf Hafenarbeiter tot

Mo., 30.10.2023, 11.36 Uhr

Am Montag hat sich in der Hamburger Hafencity ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Ein Baugerüst stürzte in einen Schacht auf der Baustelle für das Überseequartier. Fünf Arbeiter starben, die Bergung gestaltet sich schwierig.