Halloween Run 2023: Jungfernheidepark wird zu sportlicher Gruselarena

So., 29.10.2023, 14.36 Uhr

Wer den Laufsport mit dem Gruseln verbinden wollte, war beim Halloween Run 2023 in Berlin genau richtig. Am Samstagabend verwandelte sich der Jungfernheidepark in einen sportliche Gruselarena.