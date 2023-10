Tausende bei AfD-Demo und Gegenveranstaltung in Erfurt

So., 29.10.2023, 10.50 Uhr

Mit gleich mehreren Demos war an ein normales Treiben am Samstag in der Erfurter Innenstadt kaum zu denken. Die Polizei hatte vor allem zwei Veranstaltungen besonders im Blick.