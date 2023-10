Partielle Mondfinsternis - Gute Sicht nur vereinzelt möglich

So., 29.10.2023, 08.22 Uhr

In weiten Teilen Deutschlands haben am Samstagabend Wolken die Sicht auf die partielle Mondfinsternis behindert. Am besten standen die Chancen, das Himmelsschauspiel beobachten zu können, in Süddeutschland südlich der Donau.