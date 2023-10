Bundesjustizminister Buschmann will Kündigung per E-Mail

Di., 17.10.2023, 16.07 Uhr

Wer zum Beispiel sein Arbeitsverhältnis kündigen will, muss dies derzeit noch in Schriftform tun. Bundesjustizminister Marco Buschmann will das nun ändern - und hat schon einen Vorschlag an die anderen Ressorts der Bundesregierung verschickt.