Sturm über der Ostsee - erste Fährverbindungen eingestellt

Mo., 07.08.2023, 12.20 Uhr

Sowohl an der Nord- als auch an der Ostsee kann es die Tage ungemütlich werden. Ein Sturmtief kann an den Küsten für Böen mit einer Stärke von bis zu 80 Stundenkilometer sorgen. Einige Fährbetriebe stellen vorsichtshalber den Betrieb ein.