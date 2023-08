Hohe Flammen: Brand in Nebengebäude des früheren Potsdamer Landtags

Sa., 05.08.2023, 19.51 Uhr

In einem leerstehenden Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Landtags am Brauhausberg in Potsdam bricht ein Feuer aus. Polizei und Feuerwehr berichten auf Twitter von einem «Großbrand».