Feindbild des Boulevards: Herzogin Meghan wird 42

Fr., 04.08.2023, 12.20 Uhr

Es war nie eine einfache Beziehung. Doch vor ihrem 42. Geburtstag lassen die britischen Boulevardmedien kaum noch ein gutes Haar an Herzogin Meghan. In Großbritannien wurde sie schon länger nicht mehr gesehen. Dafür wird sie bald in Deutschland erwartet.