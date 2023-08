DFB-Team: Folgende Szenarien für das Achtelfinale

Di., 01.08.2023, 12.52 Uhr

Dem Fußball-Nationalteam bleibt nicht viel Zeit, das Kolumbien-Spiel aufzuarbeiten. Am Donnerstag gegen Südkorea will die Bundestrainerin «mehr Ergebnisfußball» sehen. So kann es mit dem Achtelfinal-Einzug klappen.