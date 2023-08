«Ungeziefer»-Vergleich setzt Ex-Verkehrsminister Ramsauer unter Druck

Di., 01.08.2023, 10.36 Uhr

Um den CSU-Politiker Ramsauer war es zuletzt ruhig geworden. Durch ein Interview macht der Ex-Verkehrsminister wieder von sich reden. Der 69-Jährige teilt heftig aus und steht wegen eines extremen Zitats am Ende selbst am meisten in der Kritik.