Die Charts: «Komet» und Mittelalter-Band an der Spitze

Sa., 29.07.2023, 18.50 Uhr

Größer könnten die Gegensätze nicht sein. Der Song «Komet» von Udo Lindenberg & Apache 207 steht auch diese Woche wieder an der Spitze der Charts. Und in den Albumcharts ist die Mittelalter-Rockband Feuerschwanz direkt an der Spitze gelandet.