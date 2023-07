Klimaaktivisten blockierten Brennerautobahn in Österreich

Sa., 29.07.2023, 16.21 Uhr

Mitten in der Urlaubszeit hat eine Gruppierung der letzten Generation am Samstag die wichtige Urlauberroute am Brenner in Österreich blockiert. Es kam zu Tumulten mit Autofahrern, da sich ein vier Kilometer langer Stau bildete.