Brände und Hitze in Griechenland dauern an - 46 Grad am Mittwoch

Mi., 26.07.2023, 07.05 Uhr

Waldbrände auf Rhodos - aktuelle Entwicklungen in Griechenland und am Mittelmeer. In Griechenland toben Waldbrände in zahlreichen Regionen, neben Rhodos ist etwa auch die Insel Euböa betroffen. Wetterextreme machen auch anderen Ländern im Mittelmeer-Raum zu schaffen, so trafen schwere Unwetter in der Nacht zu Dienstag Teile Norditaliens.