Der fermentierte Kohl verleiht im Nu geballtes Aroma, ist gesund für die Darmflora – und mit Schritt-für-Schritt-Anleitung leicht selbst gemacht.

Für alle, die ihr Immunsystem stärken wollen, habe ich diese drei Worte: ESST MEHR KIMCHI! Kimchi beeinflusst das Mikrobiom positiv aufgrund seines hohen Gehalts an probiotischen Bakterien. Diese wiederum entstehen bei der Milchsäurevergärung, in diesem Fall von Kohlgemüse. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die das Gleichgewicht der Darmflora, auch Mikrobiom genannt, unterstützen. Durch zahlreiche Studien konnte mittlerweile belegt werden, dass das Mikrobiom einen erheblichen Einfluss auf unser Immunsystem besitzt. Also machen Sie Ihrem Bäuchlein ein Geschenk und füttern es regelmäßig mit fermentiertem Gemüse. Es wird es Ihnen mit einer verstärkten Immunabwehr danken.