Herrlich ehrlich geht es hier um die Wurst: Wer sie weise wählt, den belohnt sie ohne großes Zutun und in nur 20 Minuten mit reichlich Geschmack

Wer jetzt meckert, weil ihm dieses Rezept ob der schnöden Würstchen als zu „low“ erscheint, dem würde ich zwei Dinge entgegnen: 1. Es gibt richtig gute Bratwürstchen, so gut, dass ich dafür jedes Filetsteak stehen lassen würde: Zum Beispiel, die Eigenproduktion vom Schlachter meines Vertrauens. Er kennt fast jedes seiner Haselauer Landschweine beim Namen und weiß daher stets genau, was in die Saitlinge gepresst wird. Und hier folgt Argument Nummer 2: Der „From Nose to Tail“ -Gedanke. Auf Deutsch: Alles vom Tier sollte verwertet werden, nicht nur die Filets und Koteletts. Denn das, was früher selbstverständlich war, findet heute kaum noch statt. Zum Glück machen jedoch immer mehr Spitzenköche die nachhaltige und respektvolle Verwendung von Tierfleisch zu ihrem Thema auf den Speisekarten. Nun, unser einfaches Würstchengulasch gibt es zwar in keinem Sternerestaurant, aber dafür vielleicht ja bald bei Ihnen?

Fixes Bratwürstchen-Gulasch (mit guten Bratwürstchen)

Zutaten für 4 Portionen:

1 EL Öl

2 grobe Bratwürste

3 Lauchzwiebeln

je 1 kleine rote + gelbe Paprikaschote

1 EL Tomatenmark

1 TL Mehl

300 ml Gemüsebrühe

150 ml mildes Bier (z. B. Helles)

Salz, Pfeffer

1 TL edelsüßes Paprikapulver

½ TL mildes Currypulver

Zucker

2 Stiele Petersilie

125 g Doppelrahmfrischkäse mit Paprika

1 Öl in einem weiten Topf erhitzen, Bratwürste darin von jeder Seite ca. 3 Minuten braten. Inzwischen Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Paprika putzen, waschen und klein schneiden. Würste aus dem Topf nehmen.

2 Im heißen Bratfett den weißen Teil der Lauchzwiebeln und Paprikastücke kurz anbraten. Tomatenmark zufügen, kurz anschwitzen. Mehl darüberstäuben, ebenfalls kurz anschwitzen. Mit Brühe und Bier ablöschen. Mit Salz, Paprikapulver, Curry und 1 TL Zucker würzen und ca. 5 Minuten garen.

3 Petersilie waschen, trocken schütteln, fein hacken. Bratwurst in Scheiben schneiden. Wurst mit Frischkäse in den Topf geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit Petersilie bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Portion ca. 20 g E, 36 g F, 16 g KH, 520 kcal

fmg