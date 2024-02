Berlin. Experten enthüllen, welche Methoden bei schwierigen Entscheidungen helfen – und welche Menschen sich besonders gut entscheiden können.

Wir treffen Tag für Tag unzählige Entscheidungen: Was ziehe ich heute an? Welchen Bus zur Arbeit nehme ich oder soll ich doch besser Rad fahren? Es gibt Entscheidungen, die uns sehr leicht von der Hand gehen. Gleichzeitig gibt es aber solche, die uns schlaflose Nächte bescheren. Zwei Experten erklären, warum uns manche Abwägungen im Alltag so schwerfallen und wie wir erfolgreich und selbstbewusst Entscheidungen treffen. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen.