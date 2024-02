Berlin. Ein Klassiker unter den guten Vorsätzen: sich endlich um die eigene Geldanlage kümmern. Diese typischen Fehler sollte man vermeiden.

Es klingt nicht besonders verlockend, sich „ETF kaufen“ in den Kalender zu schreiben. Dabei lohnt es sich sehr, die eigenen Finanzen in Schuss zu bringen – wozu auch ein spezieller Investmentfonds gehört, eben ein ETF. Dazu später mehr. Was aber viele abschreckt, ist die Komplexität des Themas und die Angst vor Anfängerfehlern. Dabei sind die ersten Schritte nicht schwer ‒ und wer typische Fehler kennt, kann diese vermeiden.