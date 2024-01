Unkonventionell, aber unglaublich gut: im Innern hält Wurstbrät die Rollen noch saftiger, dazu reichlich Rotweinsoße, Kartoffelstampf & Gürkchen

Angeblich hat ja jeder Rouladenfan sein eigenes Rezept, das er im Schlaf beherrscht. Diese von uns neu erdachte Variante hat uns allerdings so gut geschmeckt, dass wir das Rezept unbedingt mit Ihnen teilen möchten. Das Rouladenfleisch wird zunächst mit ungebrühtem feinem Bratwurstbrät und Senf gefüllt. Dann das aufgerollte Fleisch liebevoll von jeder Seite kräftig anbraten, wir wollen ja eine dunkle Soße erhalten, und diese dann mit einem ordentlichen Schuss Rotwein abschmecken. Die Gewürzgurken, in meinem Hausrezept sonst Teil der Füllung, servieren wir diesmal als Häckerle anbei. Dazu gibt es Kartoffelstampf und fertig ist der siebte Himmel.

Rinderrouladen mit feiner Bratwurstfüllung und Gewürzgurkenhäckerle

Zutaten für 6 Personen:

Für die Rouladen:

6 Rinderrouladen (à ca. 175 g)

Salz, Pfeffer

6 TL mittelscharfer Senf

3 ungebrühte feine Bratwürste (à ca. 80 g)

2 rote Zwiebeln

2 EL Öl

2 EL Tomatenmark

400 ml trockener Rotwein

2 Lorbeerblätter

1 TL Speisestärke

nach Belieben frischer Oregano

Holzspießchen

Für das Häckerle:

1 Schalotte

1 Mini-Gurke

2 Stiele Petersilie

1 Glas Cornichons (330 g)

Salz, Pfeffer

Für den Kartoffelstampf:

1 kg Kartoffeln

Salz

2 EL Butter

2 EL geriebener Parmesan

200 ml heiße Milch

frisch geriebene Muskatnuss

1 Für die Rouladen Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und mit Senf bestreichen. Brät aus der Haut drücken und auf ca. der Hälfte der Rouladen verstreichen. Rouladen fest aufrollen und mit Holzspießchen feststecken. Zwiebeln schälen und fein würfeln.

2 Öl in einem Bräter erhitzen. Rouladen darin rundherum kräftig anbraten. Zwiebeln zufügen und kurz mitbraten. Tomatenmark zufügen und kurz anschwitzen. Mit Rotwein und 600 ml Wasser ablöschen und aufkochen. Mit Lorbeer, Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt ca. 1 ½ Stunden schmoren.

3 Für das Häckerle inzwischen Schalotte schälen, putzen und in feine Würfel schneiden. Gurke waschen, putzen und ebenfalls fein würfeln. Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Cornichons abgießen und in dünne Scheiben schneiden. Alle Zutaten in einer Schüssel vermegen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4 Für den Kartoffelstampf Kartoffeln schälen und waschen. Ca. 30 Minuten vor Ende der Rouladenschmorzeit in kochendem Salzwasser ca. 20 Minuten garen. Abgießen und kurz ausdampfen lassen. Butter, Parmesan und Milch zugeben. Alles fein zerstampfen. Mit Salz und Muskat abschmecken.

5 Speisestärke mit wenig kaltem Wasser glatt rühren, in den kochenden Rouladenfond rühren und ca. 1 Minute köcheln lassen. Soße und Häckerle mit Salz und Pfeffer abschmecken. Rouladen mit Kartoffelstampf und Gurkenhäckerle servieren. Nach Belieben mit Oregano garnieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ¾ Stunden

Pro Portion ca. 55 g E, 30 g F, 34 g KH, 680 kcal

