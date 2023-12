Toulouse/Oldham. Ein Kurierfahrer fand den britischen Teenager am Straßenrand in Frankreich. Mittlerweile ist der Junge wieder in seiner Heimat.

Es wirkt wie ein kleines Weihnachtswunder: Der vor sechs Jahren entführte junge Brite Alex B. ist zurück bei seiner Oma in England. Der heute 17-Jährige kehrte am Samstagabend in seine Heimat zurück. Das teilte die Greater Manchester Police mit.