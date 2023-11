Berlin. Sie garen gesünder als klassische Fritteusen mit Öl. IMTEST hat Heißluftfritteusen untersucht und warnt vor einer bestimmten Funktion.

Ob Pommes, Frühlingsrollen oder Backfisch: Manche Speisen schmecken am besten, wenn sie frittiert sind. Doch die Zubereitung in klassischen Fritteusen, in denen die Lebensmittel im heißen Fett oder Öl baden, macht sie zu kalorienreichen Leckereien.