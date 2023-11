Von den vier Testkuchen, die auf unserer Küchenanrichte standen, war dieser hier ihr klarer Favorit und wurde somit verdientermaßen zum „Mitarbeiter der Woche“ ernannt (ein Ehrentitel, den er sich mit seiner Bäckerin Myriam teilt). Die einhellige Begründung der Jury, sprich unserer drei Testesser: Die leichte Säure durch die Magerquarkfüllung passe toll zum satten, buttrig-süßen Honig-Mandel Topping.

Apfel-Käsekuchen mit Florentinerkruste

Zutaten für ca. 16 Stücke:

250 g Mehl

1 Prise Salz

200 g Zucker

250 g Butter

5 Eier (Größe M)

750 g Magerquark

150 ml + 2 EL Milch

1 Päckchen Puddingpulver „Vanillegeschmack“ (zum Kochen)

2 rote Äpfel

2 EL flüssiger Honig

100 g Mandelblättchen

2 EL Apfelgelee

Fett und Mehl zum Arbeiten

1 Für den Mürbeteig Mehl, Salz und 50 g Zucker mischen, 150 g Butter in Stücken und 1 Ei zufügen. Alles zu einem glatten weichen Teig verkneten. Eine Springform (26 cm Durchmesser) fetten. Teig in die Form geben und mit bemehlten Händen zu einem flachen Boden drücken, Rand dabei etwas hochziehen. Form kalt stellen.

2 Backofen vorheizen (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 C). Für die Quarkcreme 50 g Butter schmelzen. Quark nacheinander mit 150 ml Milch, 120 g Zucker, Puddingpulver und zum Schluss mit 4 Eiern verrühren. Zuletzt die geschmolzene Butter unterrühren. Äpfel waschen, vierteln und entkernen. Viertel in feine Spalten schneiden. Quarkmasse in die Springform geben. Äpfel, bis auf ca. 1 cm am Rand, schuppenförmig auf der Creme verteilen. Im heißen Backofen auf der unteren Schiene ca. 45 Minuten backen.

3 Für die Florentinermasse 50 g Butter in einem Topf schmelzen. 2 EL Milch, 30 g Zucker und Honig zufügen, 1–2 Minuten köcheln lassen. Mandeln untermengen. Kuchen aus dem Ofen nehmen und die Florentinermasse vorsichtig am Rand verteilen. Im heißen Ofen weitere ca. 15 Minuten backen. Dann Ofen ausschalten und den Kuchen ca. 10 Minuten bei geöffneter Ofentür abkühlen lassen. Herausnehmen, Rand mit einem Messer von der Form lösen und Kuchen in der Form auskühlen lassen.

4 Apfelgelee erhitzen und einmal aufkochen. Kuchen aus der Form lösen und mit dem heißen Gelee bestreichen. Trocknen lassen. Dazu schmeckt Schlagsahne.

Zubereitungszeit ca. 1 ¾ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 12 g E, 17 g F, 32 g KH, 340 kcal

fmg

