Cremige Bratkartoffelsuppe mit Extrawürstchen

Und es gibt ein paar aktuelle Ideen aus der Foodiewelt, die sich tatsächlich in unseren Küchen etablieren könnten. So wie diese cremige Suppe aus Bratkartoffeln. Der besondere Geschmack des Süppchens rührt daher, dass die Röststoffe der gebratenen Kartoffeln ordentlich Würze abgeben und man dadurch selbst ohne Würstchen schon eine schöne Mahlzeit vor sich hat. Stehen noch ein paar kleine saure Gurken im Kühlschrank? Passt klein geschnitten prima als Extratopping obendrauf (oder einfach direkt aus dem Glas dazu essen). Und für die Luxusversion dieser Suppe empfiehlt sich anstelle der Würstchen (nein, kein Blattgold) in Streifen geschnittenes Roastbeef.

Bratkartoffelsuppe mit Extrawürstchen

Zutaten für 4 Personen:

1 kg Kartoffeln

1 Zwiebel

5 EL Öl

Salz

Pfeffer

ca. ½ TL Muskatnuss

300 g Petersilienwurzeln

250 g Stangensellerie

1 Lorbeerblatt

ca. 1 ¼ l Gemüsebrühe

4 Wiener Würstchen

200 g Schlagsahne

je ¼–½ TL frisch gemahlener Kümmel und Kreuzkümmel (nach Belieben)

200 g saure Sahne

Backpapier

1 Kartoffeln waschen, nach Belieben schälen und in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und würfeln. Beides auf zwei mit Backpapier belegten Backblechen verteilen. Mit 4 EL Öl vermengen, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 220 °C/Umluft. 200 °C) 15–20 Minuten rösten. Dabei nach der Hälfte der Garzeit die Bleche einmal durchtauschen und die Kartoffeln zwischendurch wenden.

2 Inzwischen Knoblauch schälen und halbieren. Petersilienwurzeln schälen, putzen, waschen und grob klein schneiden. Sellerie putzen und waschen. Das Grün beiseitelegen und die Stangen in Stücke schneiden. In einem großen Topf Petersilienwurzeln, Sellerie, Knoblauch und Lorbeer in 1 EL Öl andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

3 Ca. ¾ der Bratkartoffeln in den Topf umfüllen. Brühe zufügen, aufkochen und alles zugedeckt weitere ca. 5 Minuten köcheln lassen.

4 Inzwischen Würstchen in Scheiben schneiden und zusammen mit den restlichen Bratkartoffeln im ausgeschalteten Ofen warm stellen. Selleriegrün hacken.

5 Lorbeerblatt entfernen. Schlagsahne in den Topf geben und alles fein pürieren. Suppe mit Salz, Pfeffer, Muskat, Kümmel und Kreuzkümmel abschmecken und je nach gewünschter Konsistenz noch etwas heiße Brühe oder Wasser zufügen. Suppe mit saurer Sahne und Selleriegrün garniert anrichten.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

Pro Portion ca. 17 g E, 44 g F, 40 g KH, 650 kcal

fmg

