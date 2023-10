Die Puddingcreme wartet dort auf Sie und die Blätterteigrolle ist ausgerollt … So, alle Pflaumen bitte anschnallen! We are ready for Take-off in 25 minutes!

Schnellste Pflaumentarte mit Kardamom-Zucker

Zutaten für ca. 12 Stücke:

1 Packung Blätterteig (275 g; aus dem Kühlregal)

500 g Pflaumen

200 g Creme fraîche

1 TL Speisestärke

50 g Puderzucker

1 Päckchen Vanillezucker

2–3 EL brauner Zucker (je nach Süße der Pflaumen oder Belieben)

½ TL gemahlener Kardamom

½–1 TL Zimt

1 Ei (Größe M)

1 Backofen vorheizen (E-Herd: 220 °C/Umluft: 200 °C). Blätterteig ca. 10 Minuten vor der Verarbeitung aus dem Kühlschrank nehmen. Pflaumen waschen, halbieren, entsteinen und dabei die Spitzen einschneiden. Creme fraîche mit Stärke, Puderzucker und Vanillezucker glatt rühren. Braunen Zucker, Kardamom und Zimt mischen. Ei verquirlen.

2 Blätterteig mit dem Backpapier auf einem Backblech entrollen. Von jeder Seite ca. 1 cm Rand abschneiden. Ränder der restlichen Teigplatte mit Ei einpinseln. Die abgeschnittenen Teigstreifen darauflegen und ebenfalls mit Ei bestreichen. Das Ei unter die Creme rühren.

3 Creme in Klecksen auf den Blätterteig geben und gleichmäßig verstreichen. Pflaumen darauf verteilen. Pflaumen und Teigränder mit Kardamom-Zucker bestreuen. Im heißen Backofen auf der unteren Schiene ca. 25 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen und auskühlen lassen. Dazu schmeckt Schlagsahne.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 210 kcal, 13 g F, 13 g KH, 1 g E.

fmg

