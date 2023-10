Herbst-Tristesse? Nicht mit unseren Schüsseln voller Glück: Diese farbenfrohen Rezepte sind nicht nur eine Augenweide, sondern verwöhnen den Gaumen mit einer bunten Palette voll köstlicher und gesunder Herbst-Veggies. Kombiniert mit Proteinen sind Bowls eine ausgewogene Mahlzeit, die Sie langanhaltend mit Energie versorgt. Gehen Sie mit unseren bunten Bowls gegen nass-kaltes Wetter an und gönnen Sie sich ein paar Endorphine zum Mitnehmen!

French-Omelette-Bowl mit Ziegenkäse

Zutaten für 4 Portionen:

1 Radicchio (ca. 300 g)

200 g kernlose rote Weintrauben

3 Lauchzwiebeln

60 g Walnusskerne

1 TL Dijonsenf

3 EL Weißweinessig

Salz

Pfeffer

4 EL Öl

1 Rolle Ziegenweichkäse (200 g)

2 Stiele Thymian

8 Eier (Größe M)

geriebene Muskatnuss

3 EL Milch

2 TL Butter

Kerbel zum Garnieren

1 Radieschen putzen, waschen und in feine Streifen schneiden. Trauben waschen und halbieren. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Streifen schneiden. Nüsse grob hacken, Senf, Essig, Salz und Pfeffer verquirlen. Öl in dünnem Strahl darunterschlagen. Ziegenkäse in 8 Scheiben schneiden und in eine Auflaufform setzen. Thymian ´waschen, trocken schütteln, Blättchen daraufstreuen. Mit Pfeffer würzen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C) 6-8 Minuten backen.

2 Eier mit Salz und Muskat verquirlen. Milch darunterschlagen. 1 TL Butter in einer Pfanne (24 cm Durchmesser) erhitzen. Die Hälfte der Eiermasse in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze stocken lassen. Wenden und zu Ende backen. Restliche Butter und Eiermasse genauso verarbeiten.

3 Omelette in Streifen schneide und auf Schalen verteilen. Radicchio, Lauchzwiebeln und Trauben daraufgeben. Mit Vinaigrette beträufeln und Ziegenkäse draufsetzen. Mit Walnüssen bestreuen und nach Belieben mit Kerbel garnieren.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 30 g E, 46 g F, 14 g KH, 590 kcal

Ein paar weitere Ideen für köstlich-bunte Herbst-Bowls finden Sie hier:

Rosenkohl-Kichererbsen-Bowl

Enten-Schupfnudel-Bowl

Garnelen-Sesam-Bowl

Asia-Pasta-Bowl

Rindersteak-Bowl mit Feta und Avocado

Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Süßkartoffel-Kichererbsen-Bowl mit Rosenkohl Foto: Eat Club

Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Enten-Schupfnudel-Bowl Foto: Eat Club

Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Garnelen-Sesam-Bowl mit Edamame Foto: Eat Club

Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Warme Omelette-Bowl mit Ziegenkäse Foto: Eat Club

Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Asia-Nudel-Bowl mit Hähnchen Foto: Eat Club



Herbstlich bunte Gute-Laune-Bowls Rindersteak-Bowl mit Feta und Avocado Foto: Eat Club

fmg

