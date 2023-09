Ich gebe Ihnen und mir mal ein paar Argumente an die Hand. Argumente, auf die man normalerweise nicht kommt, wenn’s um Torten geht: Speisemohn ist ziemlich gesund! In jedem Bissen stecken eine Menge Kalium*, Kalzium*, Magnesium*, ’ne Menge Protein* und Ballaststoffe*. Na gut, der Zucker in diesem Gebäck ist jetzt nicht soooo gesund, aber ich finde, mit diesem Hintergrundwissen kann man sich zumindest das zweite Stück durchaus schönreden.

*100 g Mohn enthalten: 705 mg Kalium, 1.460 mg Kalzium, 20 g Protein, 20 g Ballaststoffe.

Damit deckt ein Stück dieser Torte beispielsweise ca. 10 % unseres täglichen Kalziumbedarfs. Und zwei Stück dann bereits 20%

Mohntorte mit Schmandguss

Zutaten für ca. 12 Stücke:

200 g Mehl

1 TL Backpulver

120 g Zucker

1 Prise Salz

1 Ei (Größe M)

80 g + 1 EL Butter

375 ml Milch

30 g Weichweizengrieß

1 Päckchen Vanillezucker

2 Packungen backfertige Mohnmasse (à 250 g)

½ Päckchen Puddingpulver „Vanillegeschmack“ (zum Kochen)

200 g Schmand

Schalenabrieb von 1 Bio-Zitrone

Fett für die Form

Mehl für die Arbeitsfläche

Backpapier

1 Eine Springform (18 cm ø) fetten. Für den Teig Mehl, Backpulver, 80 g Zucker und Salz mischen. Ei und 80 g Butter zufügen und alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. Teig, bis auf etwas zum Verzieren, in die Form geben und zu einem glatten Boden andrücken, kalt stellen.

2 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Für die Mohnfüllung 250 ml Milch aufkochen und Grieß und Vanillezucker einrühren. Erneut einmal aufkochen und vom Herd ziehen. Kurz ziehen lassen. 1 EL Butter und Mohnmasse zufügen und unterrühren. Abkühlen lassen.

3 Inzwischen für den Schmandguss Puddingpulver und 40 g Zucker mischen und mit 125 ml Milch glatt rühren. Schmand und Zitronenabrieb unterrühren.

4 Mohnmasse auf den Boden in die Form geben und glatt streichen. Schmandguss vorsichtig daraufgeben. Im heißen Ofen ca. 45 Minuten backen. Herausnehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 7 g E, 16 g F, 40 g KH, 350 kcal

fmg

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de