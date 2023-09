Denn deftige Aufläufe mit frischen Herbstzutaten, cremiger Soße und geschmolzenem Käse tun jetzt einfach gut und sorgen für wohlige Wärme von innen. Der Gemütlichkeit ebenfalls zuträglich: Sie benötigen nur rund 30 Minuten für die Vorbereitung – danach heißt es Füße hoch und warten, bis der Duft Sie wieder an den Ofen lockt.

Käse-Nudeln mit Brokkoli

Zutaten für ca. 4 Portionen

300 g Brokkoli

200 g Staudensellerie

300 g Nudeln (z.B. Hörnchen)

Salz, Pfeffer

1 Knoblauchzehe

200 g Cheddar

2 EL Butter

125 g gewürfelter Bacon (Frühstücksspeck)

2 EL Mehl

500 ml Milch

geriebene Muskatnuss

3 EL Paniermehl

½ Bund Schnittlauch

1 Brokkoli waschen und in kleine Röschen teilen. Sellerie putzen, waschen und in Scheiben schneiden. Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Brokkoli und Sellerie in den letzten 2–3 Minuten mitgaren. Abgießen, dabei 250 ml Kochwasser auffangen, Nudeln kalt abschrecken.

2 Knoblauch schälen und fein hacken. Käse raspeln. Butter in einem Topf schmelzen, Speck darin anbraten. Knoblauch zufügen und kurz mitbraten. Mehl darüber stäuben, unter Rühren anschwitzen. Nach und nach aufgefangenes Kochwasser und Milch unterrühren. Aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln lassen, nach und nach Käse unterrühren und schmelzen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

3 Nudeln mit der Soße mischen. In einer großen oder in mehreren kleinen Auflaufformen verteilen. Mit Paniermehl bestreuen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 175 °C) ca. 20 Minuten backen. Schnittlauch waschen, trocken tupfen und in Röllchen schneiden. Auflauf damit bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten

Pro Portion ca. 34 g E, 29 g F, 70 g KH, 690 kcal

