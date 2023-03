Altglas Deckel richtig entsorgen: So wird's gemacht

Berlin Dürfen verschraubte Deckel in die Altglastonne oder müssen sie in den gelben Sack? Eine Sache sollten Sie damit auf keinen Fall machen.

Wer kennt das nicht: Man steht vor den Altglascontainern, hat ein paar leere Flaschen dabei und auf den Einmachgläsern ist noch ein Deckel drauf. Und ein Kronkorken fliegt auch noch irgendwo herum. Was tun? Alles rein in die Tonne oder doch eher abschrauben und zuhause in den gelben Sack oder die gelbe Tonne werfen?

Generell gilt: Deckel von Schraubgläsern sowie Schraubverschlüsse und Kronkorken von Flaschen sollten nicht im Glascontainer landen. Sie gehören in die Gelbe Tonne oder in den Gelben Sack. Sie sollten die Verschlüsse also vor dem Entsorgen des Altglases abschrauben und getrennt entsorgen.

Auch interessant: Bundestag hat Plastikabgabe beschlossen – wer betroffen ist

Was gehört in den Altglas-Container?

Getränkeflaschen aus Glas

Konservengläser

Flakons aus Glas

Sonstiges Verpackungsglas

Nur in Ausnahmefällen können Sie die Deckel mit einwerfen. Denn in den Recycling-Anlagen gibt es Maschinen, die in der Lage sind, Altglas und Verschluss voneinander zu trennen. Das verbraucht allerdings zusätzliche Energie. Was Sie auf keinen Fall tun sollten, ist die Deckel einfach vor oder auf den Container zu legen, dort werden diese nicht entsorgt. Auch Flaschen sollten nicht außerhalb der Container, etwa wenn dieser voll ist, abgestellt werden. Denn dann besteht Bruchgefahr – insbesondere für Kinder oder Hunde kann das gefährlich werden und zu Schnittverletzungen führen.

Lesen Sie auch: Verkehr – Aus alten Joghurtbechern wird eine Autobahn

Was gehört nicht in die Altglas-Container?

Autoscheiben und Autolampen

Auflaufformen und Kaffeekannen

Blumentöpfe und Vasen

Glühbirnen

Fensterscheiben und Spiegel

Hitzebeständiges Glas

Wichtiger als das Trennen der Deckel ist außerdem, dass das Glas nach Farbe sortiert wird. Nur so ist es möglich, entsprechend neues Glas herzustellen. Wenn mehrere Farben gemischt werden, geht das nicht ohne Weiteres. Meist sind die Glascontainer nach Grünglas, Weißglas und Braunglas geteilt. Übrigens: Blaues oder rotes Altglas gehört zum Grünglas.

Je sorgfältiger das Glas entsorgt wird, desto besser die erzeugten Scherben. Sie bilden den Rohstoff für neues Glas. (fmg)

Auch interessant: Energiesparlampen-Verbot – Was Verbraucher nicht tun sollten

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de