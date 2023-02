Ölheizung: Schock für Verbraucher – Habeck plant schnelles Verbot

Die Ölheizung tauschen und stattdessen auf erneuerbare Energien wie eine Wärmepumpe setzen – das ist der Gedanke. Umgangssprachlich ist von einer Wärmewende die Rede. Und die möchte Wirtschaftsminister Robert Habeck offenbar massiv beschleunigen und Gas- sowie Ölheizungen schnellstmöglich aus Gebäuden verbannen. Schon 2024 soll der erste Schritt der in Habecks Plan umgesetzt werden. Der Gesetzenwurf – welcher der "Bild" vorliegt – sieht vor: Ab 2024 sollen nur noch Heizungen eingebaut werden, die Wärme aus "mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien" herstellen.

Sind Gas- und Ölheizung bald verboten? Was im Gesetzentwurf von Habeck dazu steht

Für die Verbraucher – die ab 2024 eine neue Heizung einbauen – würde das bedeuten: Es kommen bloß noch Technologien wie eine Wärmepumpe oder Fernwärme als Optionen infrage. Normale Brennstoffheizungen auf Grundlage von Gas oder Heizöl wären im Hinblick auf den Gesetzentwurf von Habeck nicht mehr möglich. Faktisch würde es das Ende der Gas- und Ölheizungen bedeuten. Als Ausnahme sieht der Gesetzentwurf kaputte Heizungen vor. Betroffene sollen dann drei Jahre Zeit für die Erneuerung haben.

Auch schon eingebaute Gas- und Ölheizungen will der Grünen-Politiker schneller aus dem Verkehr ziehen. Konkret sollen diese nur noch maximal 30 Jahre laufen – nach Ablauf der Zeit soll dann endgültig Schluss sein. Im nächsten und letzten Schritt sieht der Gesetzenwurf aus Habecks Ministerium ein generelles Betriebsverbot für für Öl- und Gasheizungen ab 2045 vor. Für viele Verbraucher bedeutet das: Sie müssen sich in den nächsten Jahren um eine Alternative bemühen und ihr Heizsystem vielleicht sogar komplett modernisieren.

Extrem gestiegene Zinsen und hohe Baukosten lassen den Wohnungsbau einbrechen. Für den Todesstoß sorgt nun der grüne Wirtschaftsminister mit seinen Ideen, die komplett an der Realität vorbeigehen und Mieten explodieren lassen. Das wird es mit mir und der @fdpbt nicht geben. pic.twitter.com/IXZG4sv1OM — Frank Müller-Rosentritt, MdB (@theliberalfrank) February 28, 2023

Verbot der Gas- und Ölheizung: Kritik von Politik und Verbänden – "grüne Märchenwelt"

Kritik am Vorschlag eines schrittweisen Verbots der Gas- und Ölheizung bekommt Habeck aus Verbänden und der Ampel-Koalition. Die FDP etwa kündigte schon kurz nach Bekanntwerden der Pläne Widerstand an. Ihr wohnungspolitischer Sprecher Daniel Föst erklärte der "Bild": "In der Koalition haben wir uns darauf verständigt, dass ab 2024 neue Heizungen 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen sollen – soweit möglich." Der Nachrichtenagentur AFP liegen die Interviews in redaktioneller Fassung vor.

Föst stellt demnach im Interview klar: "Alles – was darüber hinausgeht – ist nicht besprochen und deshalb irrelevant." Das Wirtschaftsministerium und Robert Habeck hätten manchmal Fantasien. Doch diese seien mit der FDP nicht zu machen. Auch der Eigentümerverband "Haus und Grund" lehnte diese Pläne zum Verbot der Gas- und Ölheizung konsequent ab. Verbandspräsident Kai Warnecke spricht von einem "Gesetz aus der grünen Märchenwelt". Für ist ist völlig unklar, woher etwa die ganzen Fernwärmeleitungen kommen sollen.

Will die Energiewende vorantreiben - auch im Heizungssektor: Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Ölheizung soll verboten werden: Eigentümerverband entrüstet – Scholz müsse eingreifen

Warnecke hat eine klare Forderung: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) müsse eingreifen. Noch sind die Pläne Teil eines Gesetzentwurfs. Das bedeutet: Im Kabinett können die Pläne noch gekippt oder geändert werden. Auch später im Bundestag sowie im Bundesrat sind Änderungen am Gesetz möglich – oder es wird gekippt. Für die Verbraucher bedeutet das: Es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Bis dahin gelten die aktuellen Auflagen zum Tausch einer alten Gas- oder Ölheizung – etwa bei Anlagen mit Konstanttemperaturkessel. (mit AFP)

