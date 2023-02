Hausputz: Diese Allzweckwaffe reinigt fast alles

Spülmaschine oder per Hand spülen: Was ist sparsamer?

Wer eine Spülmaschine hat, wird sie ebenfalls haben – Spülmaschinentabs. Was viele allerdings nicht wissen: Die kleinen Reinigungspods können weitaus mehr als nur Geschirr blitzblank zu säubern.

Tatsächlich können Sie das kleine Wundermittel in der Küche und im Bad für etliche Dinge nutzen. Lesen Sie hier, wie Sie die Allzweckwaffe einsetzen können.

Putzen mit Spülmaschinentabs: Warum funktioniert es so gut?

Fragen Sie sich, warum sich die kleinen Helfer ohne Bedenken zweckentfremden lassen? Die Antwort liefert die Zusammensetzung der Tabs. In der Regel enthalten sie Inhaltsstoffe wie Bleichmittel und Soda, um so Verfärbungen und Schmutz entgegenzuwirken. Genau deshalb eignen sie sich auch für weitere Reinigungszwecke.

Wichtig: Um Hautreizungen zu vermeiden, sollten Sie beim Putzen mit Spülmaschinentabs Handschuhe tragen.

Spülmaschinentabs: Allzweckwaffe in der Küche

Verschmutzte Mikrowellen und Backöfen lassen sich mit Spülmaschinentabs kinderleicht säubern. Lösen Sie dazu einen Tab in warmem Wasser auf und wischen Sie damit Ihre Küchengeräte aus. Anschließend sollten Sie die Flächen mit klarem Wasser reinigen.

Tipp: Hartnäckigen Schmutz, wie beispielsweise angebrannte Reste auf dem Backofenboden oder Backblech, können Sie mit der Mischung einweichen und anschließend mühelos entfernen.

Auch Mülltonnen können mit dieser Lösung gesäubert werden. Füllen Sie den Mülleimer mit warmem Wasser auf und geben Sie, je nach Größe der Tonne, mehrere Tabs hinein. Lassen Sie das Ganze mindestens eine Stunde einwirken und spülen Sie den Eimer anschließend aus.

Verkrustete Töpfe und Pfannen sind mithilfe von Spülmaschinentabs ebenfalls leicht gereinigt: Lassen Sie diese einfach in den schmutzigen Utensilien aufkochen und zudem über Nacht einwirken. Der Schmutz sollte sich wie von selbst lösen.

Entkalken Sie Ihren Wasserkocher ohne viel Aufwand: Geben Sie dazu einen Tab ins Wasser und lassen Sie es aufkochen. Achten Sie allerdings darauf, das Gerät anschließend mehrmals gründlich mit Wasser zu reinigen, bevor es wieder zum Einsatz kommt.

Tatsächlich sind Geschirrspültabs sogar als Rohrreiniger einsetzbar. Gießen Sie eine Mischung aus zwei bis drei Liter kochendem Wasser und einem Spülmaschinentab in den Abfluss. Die Lösung sollte jede Art von Ablagerung, darunter sogar Fettreste, entfernen.

Bad putzen leicht gemacht: So können Sie Spülmaschinentabs ein setzen

Neben verstopften Abflüssen im Bad können Spülmaschinentabs sogar das lästige Putzen der Toilette vereinfachen: Lösen Sie ein bis zwei Tabs in warmem Wasser auf und gießen Sie die Lösung in die Schüssel. Lassen Sie die Mischung über Nacht einwirken. Am nächsten Morgen sollten auch hier Ablagerungen leicht zu entfernen sein.

Fliesen jeder Art können ebenfalls mit aufgelösten Tabs gereinigt werden. Achten Sie darauf, in diesem Fall etwas weniger Wasser zu nehmen, um eine Paste statt einer Lösung anzurühren. Nun können Sie Fliesen und Fugen damit reinigen. Achten Sie bei hellen Fliesen auf ebenfalls farblose Tabs, um keine Verfärbungen zu riskieren.

Selbst Wäsche lässt sich mit dem unüblichen Reinigungsmittel waschen. Um Grauschleier und Flecken zu entfernen, geben Sie etwa zwei Tabs zu Ihrer Wäsche und schalten Sie den Waschgang ein. Anschließend waschen Sie Ihre Wäsche erneut mit regulärem Waschmittel. Achten Sie auch hier auf möglichst farblose Tabs. Sollte Ihre Wäsche verfärbt worden sein, weichen Sie sie in einer Lösung aus warmem Wasser und Tabs ein und waschen Sie sie im Anschluss.

Zu guter Letzt kann auch die Waschmaschine selbst mit den Tabs gereinigt werden. Geben Sie dazu einen Tab in die leere Maschine und schalten Sie den Waschgang ein. (day)

