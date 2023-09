Kaffee am Morgen: Experte warnt Verbraucher vor diesem Fehler

Eine Tasse Kaffee am Morgen gilt nicht nur als ultimativer Wachmacher, sondern soll auch unseren Haaren einen besonderen Energiekick geben. Was es damit auf sich hat und wie das Ganze funktioniert, verraten wir dir.

Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen?

Tatsächlich ist Kaffee auf nüchternen Magen nicht o unbedenklich wie gedacht

Experten haben zum Kaffee vor der ersten Mahlzeit eine klare Meinung

Das sogenannte "schwarze Gold" Kaffee gehört für viele Menschen zur morgendlichen Routine. Gerade bei Morgenmuffeln ist Kaffee als Muntermacher beliebt. Dabei kann eine Tasse zu früh am Morgen negative Folgen für den Körper haben.

Kaffee: Wie gesund oder ungesund ist er am Morgen?

Kaffee ist das Aufputschmittel der Deutschen: Fast 42 Prozent der Deutschen gaben in einer repräsentativen Umfrage von Tchibo 2022 an, dass sie erst mit der Tasse Kaffee am Morgen richtig wach werden. Dass das zum Gegenteil, also zu Müdigkeit und sogar zu Ängsten führen kann, ist weniger bekannt. Auch interessant: Kaffee erhöht Sterberisiko: Wer nicht zu viel trinken darf

Warum? Über Nacht wird dem Körper – logischerweise – kein Wasser zugeführt. "Jede Nacht verlieren wir fast einen Liter Wasser, also wachen wir dehydriert auf", erklärt der klinische Psychologe und Schlafwissenschaftler Dr. Michael Breus in "Well + Good". Wird der Tag direkt mit einer Tasse Kaffee gestartet, steigert die harntreibende Flüssigkeit den Gang zur Toilette. Der Körper wird also verstärkt dehydriert.

Symptome von Dehydrierung sind wiederum Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen und Schwindel. Breus rät daher zu einem Glas Wasser nach dem Aufstehen – gerne mit einer Zitronenscheibe, um ausreichend Vitamin C zu sich zu nehmen. Lesen Sie hier: Kaffee auf leeren Magen: Warum es ungesund sein kann

Wann ist die beste Zeit für die erste Tasse Kaffee?

Ein weiterer Grund, mit der ersten Kaffee-Tasse zu warten, ist der Cortisolspiegel. Nach dem Aufstehen zwischen sechs und acht Uhr morgens ist dieser am höchsten. Cortisol gilt als natürlicher Wachmacher des Körpers und kurbelt den Stoffwechsel an. Nach ausgiebigen Schlaf sollte daher die Konzentration am Morgen besonders hoch sein. In diesem Zustand benötigt der Körper daher keinen zusätzlichen Aufputschschub in Form von Kaffee.

Wird dieser trotzdem konsumiert, kann dies zu einer höheren Anspannung im Körper führen und Puls und Blutdruck steigern. Wer den Koffein-Putsch optimal nutzen will, der wartet am besten ein paar Stunden nach dem Aufstehen mit der ersten Tasse. Die US-amerikanische Ernährungsexpertin Laura Cipullo erklärt gegenüber CNBC: "Der mittlere Morgen oder der frühe Nachmittag sind wahrscheinlich die beste Zeit. Das ist der Zeitpunkt, wenn Ihre Cortisol-Level am niedrigsten sind und Sie am meisten vom Koffein profitieren." Lesen Sie hier: Kaffee nur schwarz: Warum Sie auf Milch verzichten sollten

