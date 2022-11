Spotify Wrapped: Jahresrückblick ansehen – So geht’s

In wenigen Wochen ist es so weit: Zum Jahresende veröffentlicht Spotify seine jährlichen Wrapped-Listen, die individuellen Jahresrückblicke seiner Nutzerinnen und Nutzer.Welche Künstlerinnen und Künstler haben Sie am häufigsten gehört? Wie viele Minuten haben Sie gestreamt und gehören Sie möglicherweise zu den Userinnen und Usern, die ihre liebsten Entertainer am meisten unterstützt haben?

All das können Spotify-Fans an ihren persönlichen Aufstellungen ablesen. Aber wo finden Sie Ihren Jahresrückblick eigentlich?

Spotify Wrapped: So finden Sie Ihren Jahresrückblick

Möchten Sie sich Ihre musikalischen Highlights des Jahres anschauen, öffnen Sie die Spotify-App. Nun klicken Sie auf das Start-Symbol. Jetzt erscheint Ihr Startbildschirm mit Ihren favorisierten Songs.

Darunter finden Sie einen Banner mit dem Hashtag #spotifywrapped. Klicken Sie auf die Grafik, erscheint nun Ihr persönlicher Jahresrückblick in Form einer animierten Präsentation im Story-Format. Im Verlauf der Story werden Sie gefragt, ob sie den Jahresrückblick als Playlist speichern möchten. Entscheiden Sie sich dafür, wird sie Ihnen fortan in Ihren Playlists aufgelistet.

Wann die Jahresrückblicke genau veröffentlicht werden, ist nicht bekannt. In den vergangenen Jahren konnten Userinnen und User diese ab Ende November oder Anfang Dezember abrufen. (day)

