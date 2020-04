Maskenpflicht: Wo Mundschutz kaufen? dm und Real mit Sonderangebot

In allen Bundesländern Deutschlands kommt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr – in vielen Ländern auch für den Einkauf in Geschäften. Auch die Bundesregierung rät zum Mundschutz. Der Apotheker-Verband warnt vor Lieferengpässen. Viele Deutsche fragen sich nun: Wo kann ich eine Atemschutzmaske oder einen Mundschutz kaufen?

In Sachsen gilt schon seit Montag und in Sachsen-Anhalt seit Donnerstag eine Maskenpflicht für Geschäfte und den Nahverkehr. In Thüringen wurde eine entsprechende Pflicht am Freitag eingeführt. Die restlichen Bundesländer folgen in der kommenden Woche.

Viele Deutsche müssen sich jetzt einen Mundschutz besorgen. Denn verstößt jemand gegen die Maskenpflicht in Bus, Bahn, Zug oder Handel, drohen Verweise – Kunden ohne Maske können aus dem Laden oder dem Wagenabteil verwiesen werden. In Mecklenburg-Vorpommern können auch Bußgelder verhängt werden.

Masken gehören zur Strategie der Regierung, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Foto: Christian Charisius / dpa

Coronavirus-Krise: Wo kann ich eine Mundschutzmaske kaufen?

Die neuen Vorgaben stellen viele Bürger vor Herausforderungen – denn sowohl Atemschutzmasken, die ihre Träger vor kleinsten Partikeln und Tropfen schützen, sowie einfachere Mundschutzmasken, die andere vor Tropfen der tragenden Person schützen, sind weiterhin Mangelware in Deutschland.

In Apotheken sind beide Masken-Arten meist ausverkauft, im Online-Handel drohen hohe Preise für einzelne Maskenstücke. „Die Liefersituation ist nach wie vor angespannt", sagte Reiner Kern, Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände, unserer Redaktion. Apotheken müssten die Masken selbst einkaufen, oft zu hohen Preisen. Ein Set mit fünf einfachen OP-Masken für acht Euro sei derzeit ein Preis, der im Rahmen liege.

Eine Atemschutzmaske der Kategorie FFP und Einweghandschuhe. Foto: Christian Beutler / dpa

Selbst wenn Schutzmasken mit sogenanntem FFP2- und FFP3-Standard (sie schützen den Träger selbst vor einer Ansteckung) vorhanden sind, würden viele Apotheken sie nicht einfach an jeden Kunden abgeben. Das gehe nach Priorität, sagte Kern. Arztpraxen, Pflegedienste oder Physiotherapeuten würden bevorzugt.

Verbraucherschützer warnen vor Betrugsmaschen beim Verkauf von Atemschutzmasken im Netz. So werden auf Amazon und Ebay teilweise Masken zu Wucherpreisen oder von mangelnder Qualität angeboten.

Coronavirus-Krise: Aldi Süd und Real wollen „Einweg- oder Textilmasken“ anbieten

Unsere Redaktion hat bei den Baumärkten, Discountern, Drogerieketten und Supermärkten angefragt, ob sie einen Verkauf von Mundschutz- oder Atemschutzmasken in den kommenden Wochen planen.

Die Discounter- und Supermarktketten wollen sich zunächst um die Mundschutz-Ausstattung ihrer eigenen Mitarbeiter kümmern. Über Mundschutz im Sortiment wird zumindest bei Aldi Süd und Rewe nachgedacht. Das bestätigten die Ketten unserer Redaktion.

Aldi Nord, Rewe und Kaufland wollen demnach einen Mundschutz-Verkauf prüfen.

wollen demnach einen Mundschutz-Verkauf prüfen. Die Supermarktkette Real will „in Kürze“ Sets mit je fünf Textilmasken anbieten, teilte ein Sprecher mit. Der Preis soll demnach bei 19,99 Euro liegen, ein genauer Verkaufsstart steht noch aus.

will „in Kürze“ Sets mit je fünf Textilmasken anbieten, teilte ein Sprecher mit. Der Preis soll demnach bei 19,99 Euro liegen, ein genauer Verkaufsstart steht noch aus. Auch eine Sprecherin von Aldi Süd teilte mit, dass man den Kunden des Discounters „bald Einweg-oder Textilmasken“ anbieten wolle. Auskunft zu einem Preis oder einem Verkaufstermin wollte die Sprecherin nicht geben.

teilte mit, dass man den Kunden des Discounters „bald Einweg-oder Textilmasken“ anbieten wolle. Auskunft zu einem Preis oder einem Verkaufstermin wollte die Sprecherin nicht geben. Der Discounter Lidl plant derweil keinen Verkauf von Schutzmasken an Kunden. Dafür werden die Mitarbeiter des Konzerns mit Masken ausgestattet, teilte eine Sprecherin mit.

Beim Einkaufen wird die Maske zum Alltag gehören. Foto: Robert Michael / dpa

Auch die großen Drogerieketten bereiten sich auf die Maskenpflicht vor. Sie hatten schon zu Beginn der Krise ihre Kunden dazu aufgerufen, sich Masken selbst zu nähen.

Bei dm will man Kunden, die für ihren Einkauf noch keine geeignete Bedeckung haben, von kommender Woche an vor den Geschäften Masken für einen Euro anbieten. dm-Geschäftsführer Christoph Werner teilte unserer Redaktion mit: „Wir werden unsere Kunden – ab Beginn der behördlichen Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes – am Eingang unserer dm-Märkte per Aushang informieren, dass das Betreten nur noch mit einer Schutzmaske bzw. einer geeigneten Bedeckung von Mund und Nase gestattet ist. Als Service werden wir für Kunden, die bei uns einkaufen möchten, aber keinen geeigneten Mund-Nasen-Schutz besitzen, einen nach dem Standard für Medizinprodukte zertifizierten Mund-Nasen-Schutz für einen Euro zum Kauf am Eingang der dm-Märkte anbieten. Die Abgabemenge ist auf ein Stück begrenzt und gilt, solange der Vorrat reicht.“

teilte mit, dass man bereits seit zwei Wochen in ihren Filialen Schutz-Masken anbieten würde. Rossmann wollte sich auf Anfrage nicht zu einem möglichen kommenden Angebot von Schutzmasken äußern. In einer Stellungnahme hieß es lediglich, dass man seine Filialen im Austausch mit den Behörden entsprechend ausstatten werde.

Corona-Krise: Mundschutzmasken im Handel – kaum Aussicht auf Erfolg

Leere Regale auch im Baumarkt. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Auch bei den Baumärkten besteht wenig Hoffnung – dort sind Atemschutzmasken, die sonst im Baugewerbe besonders begehrt sind, schon seit Wochen ausverkauft. Die Hornbach-Kette schreibt auf ihrer Website: „Derzeit sind alle Atemschutzmasken ausverkauft.“

Die Baumarktkette Bauhaus bietet Kunden in Bayern und Sachsen kostenlose Einwegschutzmasken beim Betreten der Geschäfte an – über ähnliche Maßnahmen denke man auch in anderen Bundesländern nach, hieß es von der Kette. Zum eigenem Sortiment von Mundschutzmasken wollte sich der Konzern nicht äußern.

Auch die Polizei stattet sich mit Mundschutz aus. Foto: Robert Michael / dpa

Eine Reihe von Firmen hat in der Coronavirus-Pandemie ihre Produktionskapazitäten umgestellt, und produziert nun auch Masken. Der Großteil dieser produzierten Masken soll jedoch nicht für einzelne Kunden, sondern Behörden, Unternehmen oder Pflegeeinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Die Firma Trigema gehört zu den wenigen Firmen, die Mundschutzmasken derzeit für den freien Verkauf anbieten. Ihr „Behelfs-Mundschutz“ kostet allerdings zwölf Euro pro Stück.

Der Musiker Fynn Kliemann, der auf der Webseite seines Mode-Labels Masken zu deutlich günstigeren Stückpreisen anbietet, sieht solche Angebote kritisch: „Man sollte sich an einer solchen Krise nicht bereichern.“ Kliemanns Problem: Auch bei ihm sind die begehrten Masken derzeit ausverkauft.

(dpa/phb)

