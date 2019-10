Was Bahn-Kunden zu Buchungen für Weihnachten wissen müssen

Wer zu Weihnachten und Silvester Familie und Freunde in der alten Heimat besuchen oder mit der Bahn in den Winterurlaub fahren möchte, kann bald Bahntickets buchen. Denn im Dezember steht wieder der große Fahrplanwechsel an. Wir beantworten alle wichtigen Fragen zum Winterfahrplan der Deutschen...