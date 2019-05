Neubau mit historischen Strukturen

Noch sind die Maler in Aktion, aber demnächst werden die ersten Mieter des Bauabschnitts Weidenplan im Stadtquartier Steimker Gärten einziehen können. Mit Blick auf die hügelige Weite und das Dorf Nordsteimke, ganz nah dem Wald am Steimker Berg, entsteht gerade ein großes Baugebiet in Wolfsburg, in...