Sinnlichkeit trifft Nachhaltigkeit

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel entstand eine Wohnanlage mit viel Platz für Grün.

Vor sechs Jahren wurde der Beschluss über den Rahmenplan zur Quartiersentwicklung in der Juliusstadt im Nordosten von Wolfenbüttel auf den Weg gebracht. Im Kernbereich dieses städtebaulichen Entwicklungskonzepts steht die Ahlumer Siedlung, ein Stadtquartier, das seit den 30er-Jahren bebaut wird, zentrumsnah, auch die Hochschule ist nicht weit.

Für junge, auch für ältere Menschen aber fehlt es gerade hier an adäquaten Wohnungen. Einen Anfang zur Aufwertung dieses recht heterogenen Quartiers hat die Wolfenbütteler Baugesellschaft (WoBau) mit ihrer 2018 fertiggestellten Wohnanlage Am Rodeland gemacht. Die Planung für dieses attraktive Wohnraumangebot im Geschosswohnungsbau lieferten die Braunschweiger hsv architekten.

Anstelle der abgebrochenen, ursprünglich fünf traufständigen Ursprungsbauten basiert das städtebauliche Konzept von hsv Architekten darauf, dass die gesamte Grundstücksfläche sinnvoll genutzt ist und sich der Wohnraum nicht mehr zur Straße hin orientiert. Die sechs neuen, frei stehenden Baukörper sind senkrecht zur Straße, locker und rhythmisch leicht versetzt angeordnet. Zwischen den Häusern gibt es viel Platz für Grünbereiche, Terrassen und Außenabstellräume. Die Pkw-Stellplätze liegen zur Straße und befinden sich zum Teil mit einem separaten Zugang platzsparend direkt unter den Häusern.

Die mit rotem Backstein verklinkerten Bauten überzeugen durch ihre solide Erscheinung und eine elegante Leichtigkeit. Der rote Klinker vermittelt sich hier selbst in seiner Sinnlichkeit und Nachhaltigkeit. Gliederung erfährt die kompakte Architektur durch die mit hellen Faschen umrahmten anthrazitfarbenen Fensteröffnungen und die großzügigen Balkone.

Nicht nur in Bezug auf das Erscheinungsbild, sondern auch in Sachen Nutzerfreundlichkeit setzt das neue Wohnensemble der WoBau Maßstäbe. Alle Wohnungen sind barrierefrei mit einem Aufzug zu erreichen. Die hellen, zwischen 54 und 89 Quadratmeter großen Zwei- bis Dreizimmerwohnungen sind allesamt mit einer Materialkombination aus Eichenparkett, weißen Wänden und hellen Fließen in den Bädern ausgestattet. Die bodentiefe Dusche kann je nach Bedarf auch für eine Nutzung mit dem Rollstuhl angepasst werden.

„Wir wollten mit unserem Entwurf vor allem die ortstypische Maßstäblichkeit und die vorgegebene Siedlungsstruktur berücksichtigen“, sagt Architekt Martin Vollmer. Das ist gelungen und mit kraftvoller Präsenz und Geschlossenheit umgesetzt, ohne dabei das Vorhandene zu schmälern.

Ganz im Gegenteil: Es macht Mut, die Neugestaltung des Quartiers mit bezahlbarem und ansprechendem Wohnraum für alle voranzutreiben.

Die Autorin ist Mitarbeiterin der Architektenkammer Niedersachsen.