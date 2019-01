Aldi und Lidl: Discounter-Honig überzeugt mit guter Qualität

Berlin Honig schneidet im Test in Deutschland schlecht ab. Es zeigt sich: Ein hoher Preis steht nicht unbedingt für eine gute Honig-Qualität.

In keinem Land wird so viel Honig gegessen wie in Deutschland. 1,1 Kilogramm des süßen Lebensmittels verzehren die Deutschen durchschnittlich im Jahr. Ein Qualitätstest der Stiftung Warentest zeigt nun: Qualität hängt nicht vom Preis ab.

Stattdessen schnitten vor allem bei den Waldhonigen die Sorten aus den Discountern gut ab. „Wald Honig“ von Aldi Nord, „Goldland Wald Honig herb-würzig“ von Aldi Süd und „Marlene aromatischer Waldhonig feinwürzig“ von Lidl erhielten allesamt die Bewertung „gut“. Die Honige kosten pro Kilogramm rund sechs Euro.

Stiftung Warentest gibt Honigsorten durchschnittliche Noten

Auch bei den Mischblütenhonigen ohne Sortenangabe konnte nur ein teurer Honig überzeugen: „Landhonig goldcremig“ von Langnese, den es für rund acht Euro pro Kilogramm gibt, konnte mit „gut“ überzeugen.

Die gleiche Qualität gibt es aber auch für fast die Hälfte des Preises: „Maribel Cremiger Blütenhonig streichzart“ von Lidl, „Bienenhonig cremig streichfest“ von Nektarquell und „Bienenhonig cremig“ von Dr. Krieger’s haben ebenfalls „gut“ abgeschnitten und kosten nur rund 4,60 Euro pro Kilogramm.

Teils ein künstlicher Geschmack

Insgesamt kamen die Honige nicht wirklich gut weg. 10 von 36 Produkten erhielten ein „mangelhaft“, in Schulnoten ausgedrückt also eine 5. Vor allem die Sortenhonige, die neben einem bestimmten Geschmack einen Mindestanteil typischer Pollen bieten müssen, schnitten schlecht ab. Zwei Drittel der 15 Produkte waren „mangelhaft“ und würden teils künstlich schmecken, urteilte Stiftung Warentest.

In dieser Kategorie konnten dann doch die teuren Honige als einzige überzeugen: „Akazienhonig“ von Rewe Bio und „Feiner Lindenhonig“ von D'arbo erhielten die Bewertung „gut“.

Auch beim Rapshonig zeugte ein Preis von 12 Euro pro Kilogramm für Qualität: „Rapsblüte herzhaft“ von Breitsamer Honig und „Deutscher Imkerhonig Rapshonig mild cremig“ von Dreyer schnitten „gut“ ab.

In jedem zweiten Honig finden sich Pflanzengifte

Wenig süß dürfte vielen Verbrauchern die Erkenntnis schmecken, dass in rund jedem dritten Honig Pflanzengifte wie der Unkrautvernichter Glyphosat nachgewiesen werden konnten. Allerdings seien die Mengen so gering gewesen, dass sie gesundheitlich unbedenklich seien.

Insgesamt führten die Ergebnisse für die Tester zu dem Fazit: „Guter Honig lässt sich weder an der Sorte noch an der Herkunft oder dem Preis erkennen.“

Der komplette Honig-Test von Stiftung Warentest finden Sie hier (Bezahlinhalt).

(tki/dpa)