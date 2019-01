Versteckspiel in der Küche

Wer über die Küchenschau der Möbelmesse IMM läuft, die derzeit in Köln stattfindet, wundert sich an mancher Stelle: Da ist doch gar keine Küche. Scheinbar nur Tische, Sideboards und Schrankwände sieht man. Aber wer diese öffnet, die Platten und Türen verschiebt, findet dann alles, was man braucht...