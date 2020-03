Zeitumstellung: Wann wird auf Sommerzeit umgestellt? Stellt Handy automatisch um?

Bald gibt es wieder lange Abende mit Sonnenlicht: An diesem Sonntag, 29. März 2020, wird die Uhr auf Sommerzeit (Mittel-Europäische-Zeit, MEZ) umgestellt. Am frühen Sonntagmorgen müssen dafür die Uhren in Deutschland von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt werden. Die Normalzeit, oft auch Winterzeit...