Bali – Zwischen Spiritualität und irdischem Goldgräbertum

Helm auf, Handschuhe an, Lenker greifen, ein letzter banger Blick nach Osten. Die Asche zieht Schlieren am Himmel. Der Vulkan Agung in etwa 18 Kilometer Entfernung zürnt, brodelt, droht auszubrechen. Tourführer Wayan lächelt nur, setzt die Sonnenbrille auf, dreht sein Rad in Position. „Herrlicher...