Mary Prince: Wer ist die Frau auf dem Google Doodle?

Weiße Vögel fliegen am Himmel, während am Strand eine schwarze Frau mit weißem Kleid und orangenfarbenem Kopftuch ein Buch liest. Mit dem Bild, das Google am 1. Oktober auf seiner Internetseite veröffentlicht hat, ehrt die Suchmaschine die Autorin Mary Prince.Prince wurde 1788 in Bermuda geboren....