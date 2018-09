Navigation: Smartphone-App, Mobil oder integriertes System?

Mal schnell die beste Route von A nach B – dazu sind in Zeiten von Google Maps und Co. nur wenige Klicks notwendig. Vor 20 Jahren sah das anders aus: Da war ein Autoatlas fester Bestandteil vieler Hutablagen. Was folgte, war der Siegeszug der Saugnapf-Navis, doch auch die werden immer seltener.Denn...