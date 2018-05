Telefónica-Netzprobleme: Störungen laut O2 eingegrenzt

Nach massiven Störungen im Mobilfunknetz von E-Plus, O2 und AldiTalk am Dienstag scheit das Problem am Abend langsam behoben zu sein. „Inzwischen konnten unsere Netztechniker die Beeinträchtigung eingrenzen, sodass für betroffene Kunden die mobile Telefonie und Datennutzung in weiten Teilen wieder...