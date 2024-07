Gifhorn/Helmstedt/Wolfsburg. Unser täglicher Streifzug: Radballer machen den Zweitliga-Aufstieg perfekt. HG Elm freut sich über Verstärkung aus Ehmen.

Christian Kramer/Corvin Rowold sind erneut die Nummer 1

Sie sind mit dem Heimvorteil im Rücken und der Last der Favoritenbürde in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga gegangen – und haben dem Druck standgehalten! Christian Kramer/Corvin Rowold, die zurzeit erfolgreichsten Radballer des RSV Löwe Gifhorn, haben vor eigenem Publikum den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft und damit ihren zweiten Aufstieg in dieser Saison gefeiert.

Dabei bewiesen die beiden „Löwen“ vor allem Nervenstärke, nachdem es in den ersten beiden Partien einen 4:2-Sieg gegen Fraureuth und eine 4:5-Niederlage gegen Denkendorf gegeben hatte. In Spiel Nummer 3 entschieden sie den Krimi gegen Großkoschen mit 7:6 für sich und waren fortan nicht mehr zu bremsen. Nach zwei weiteren Siegen war klar: Kramer/Rowold sicherten sich mit 12 Punkten Platz 1 in der Gruppe 1 der Aufstiegsrunde und treten künftig in der 2. Bundesliga an.

HG-Elm-Trainer Christoph Geis (rechts) hat die Personalplanungen für seine Verbandsliga-Mannschaft nun abgeschlossen © regios24 | Sebastian Priebe

Noch ein Neuer für die HG Elm

Fünf Zugänge hatte Handball-Verbandsligist HG Elm bereits verkündet. Nun kommt noch ein sechster neuer Spieler hinzu. Vom Regionsoberligisten HSC Ehmen wechselt Jannik Schreiner zur HG. Der großgewachsene Rückraumspieler wird nach Rechtsaußen Martin Schoel der zweite Linkshänder im Kader des Verbandsliga-Aufsteigers.



„Für Jannik ist es sportlich ein enormer Schritt“, sagt HG-Trainer Christoph Geis. Schreiner überspringt gleich zwei Ligen. „Ich traue ihm den Sprung zu“, betont Geis. „Jannik ist talentiert und extrem trainingsfleißig.“ Seine personellen Planungen seien somit abgeschlossen, betont Geis. „Wir haben vier Torhüter und 17 Feldspieler im Kader, das bietet uns eine sehr gute Grundlage.“



Im Mai hatten die Elm-Verantwortlichen bereits die Verpflichtung von Nico Hecker, Niklas Müller und Niels Rösner bekanntgegeben. Das Trio kommt vom Regionsoberliga-Absteiger FC Viktoria Thiede. Außerdem geben zwei Spieler ihr Comeback im HG-Trikot. Zum einen Rückraumspieler Lars Albrecht, der sich im vergangenen Herbst eine Fußverletzung zugezogen hatte, die zwei Operationen nach sich zog, sowie Torhüter Tobias Spehr. Der gehörte in der vergangenen Spielzeit ebenfalls zum Elm-Team, studienbedingt hatte es Spehr in der Rückrunde jedoch nach Heilbronn gezogen. Das Pendeln hat für Spehr nun ein Ende, der HG-Torhüter hat einen Festanstellung in Braunschweig angetreten.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Regionalsport lesen:

Fußball

Handball, Basketball, Volleyball und weitere Sportarten

Täglich wissen, was im Sport und der Region Braunschweig-Wolfsburg passiert: